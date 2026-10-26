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Yaklaşık 2400 Fenerbahçe taraftarı 31 otobüsle RAMS Park'a gelip tribünde yerini aldı

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Yaklaşık 2400 Fenerbahçe taraftarı 31 otobüsle RAMS Park'a gelip tribünde yerini aldı Haber Videosunu İzle
Yaklaşık 2400 Fenerbahçe taraftarı 31 otobüsle RAMS Park'a gelip tribünde yerini aldı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yaklaşık 2400 Fenerbahçe taraftarı, 31 otobüsle RAMS Park'a geldi. Kadıköy'de 16.30'da toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında deplasman tribündeki yerini aldı.

Fenerbahçe taraftarları, yaklaşık 2400 kişiyle Galatasaray derbisi için RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 21.30'da derbide karşılaşacak. Konuk ekip Fenerbahçe'nin taraftarları zorlu müsabaka için 16.30'da Kadıköy'de toplandı. Sarı-lacivertliler saat 17.30'da 31 otobüs ve yaklaşık 2400 taraftarla müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a hareket etti. Stada ulaşan taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında derbi öncesi deplasman tribünündeki yerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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