Üye Girişi
Haberler

Jesus'un takımına yenilince çıldırdı! Ronaldo'dan Arabistan'ı karıştıracak +18'lik hareket

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Dün akşam oynanan hazırlık maçında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e 2-0 yenilen Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, maç sonu önüne atılan Al Hilal formasını şortunun içine soktuktan sonra taraftara geri attı. Ronaldo'nun bu hareketi futbolseverlerden büyük eleştiri aldı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekipleri Al Hilal ile Al Nassr hazırlık maçında karşılaştı. Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

RONALDO ÇILDIRDI

Maçın bitiminde ise beklenmedik bir olay meydana geldi. Bir Al Hilal taraftarı Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo'ya Al Hilal'in formasını fırlattı. Önüne atılan formayı görünce çılgına dönen Ronaldo, formayı şortunun içine soktuktan sonra taraftara geri fırlattı.

TEPKİ YAĞDI

Milyonlarca hayranı olan yıldız futbolcunun bu skandal hareketi mücadelenin önüne geçti. Ronaldo'nun bu davranışı futbolseverlerden büyük eleştiri aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Cristiano Ronaldo Al Nassr Al Hilal Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma! Ronaldo'dan skandal hareket! Taraftarlara ne yaptı? Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Kasımpaşa FK hangi kanalda, şifresiz mi? MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı?
1000

Yorumlar (2)

Dua Sare:

Arablar sevinmiş dir bu harekete

31
5
yanıtYanıtla
Bükücü:

Arapların istediği tarzda bir futbolcu işte bu. Birde Ronaldo'yu severdim ama bu hareketi derinden etkiledi beni :((

20
10
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title