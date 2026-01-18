Haberler

Yakamoz 38 FK'da Börekçi dönemi
Kayseri İkinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan Yakamoz 38 FK, yeni yapılanma sürecinde Kulüp Başkan Yardımcılığı ve Teknik Direktörlük görevine Fehmi Börekçi'yi atadı.

Bu sezon Kayseri İkinci Amatör Küme'de mücadele etmeye hazırlanan Yakamoz 38 FK; takımı emanet edeceği teknik adamı buldu. Kulüp Başkan Yardımcılığı ve Teknik Direktörlük görevine Fehmi Börekçi getirildi.

Yakamoz 38 FK yönetimi imzalı yapılan açıklamada; kulüpte yeni bir yapılanmaya gidildiği ve bu kapsamda, Kulüp Başken Yardımcılığı ve A Takım Teknik Direktörlük görevine Fehmi Börekçi'nin getirildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Spor camiasında daha iyi şeyler yapabilmek için kulüp yapımızı güçlendirmek adına Kulübümüzde yapılandırmaya gidilmiştir. Takımımızda Kulüp Başkan yardımcılığına ve A Takım ve tüm guruplarda yetkili olmak adına Teknik Direktörlüğüne Kayserinin yakından tanıdığı Fehmi Börekçi getirilmiştir." - KAYSERİ

