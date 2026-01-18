Yakamoz 38 FK'da Börekçi dönemi
Bu sezon Kayseri İkinci Amatör Küme'de mücadele etmeye hazırlanan Yakamoz 38 FK; takımı emanet edeceği teknik adamı buldu. Kulüp Başkan Yardımcılığı ve Teknik Direktörlük görevine Fehmi Börekçi getirildi.
Yakamoz 38 FK yönetimi imzalı yapılan açıklamada; kulüpte yeni bir yapılanmaya gidildiği ve bu kapsamda, Kulüp Başken Yardımcılığı ve A Takım Teknik Direktörlük görevine Fehmi Börekçi'nin getirildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Spor camiasında daha iyi şeyler yapabilmek için kulüp yapımızı güçlendirmek adına Kulübümüzde yapılandırmaya gidilmiştir. Takımımızda Kulüp Başkan yardımcılığına ve A Takım ve tüm guruplarda yetkili olmak adına Teknik Direktörlüğüne Kayserinin yakından tanıdığı Fehmi Börekçi getirilmiştir." - KAYSERİ