Yakakentli Küçük Sporcular Türkiye Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda Samsun'u temsil eden Yakakent 100. Yıl Ortaokulu Voleybol Takımı, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Öğrenciler ilçeye dönüşlerinde 100. Yıl Ortaokulu Müdürü Fatih Özcan ve antrenörleri Yasin Kılıç'la birlikte Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek'i ziyaret etti.

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda Samsun'u temsil eden Yakakent 100. Yıl Ortaokulu Voleybol Takımı, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Öğrenciler ilçeye dönüşlerinde 100. Yıl Ortaokulu Müdürü Fatih Özcan ve antrenörleri Yasin Kılıç'la birlikte Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek'i ziyaret etti.

Kaymakam Kılıç, İstanbul, Kastamonu, Karabük, Sinop, Ordu gibi farklı illerden takımları yenerek Türkiye yarı finaline kalan sporcuları tebrik ederek, başarı belgesi verdi.

Belediye Başkanı Kıyma ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek de ilçeyi gururlandırdıkları için sporcuları tebrik ederek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.