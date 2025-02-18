Yahyalspor, Gaziantepgücü SK'yi Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti
Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta mücadele eden Yahyalspor, ligin 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantepgücü SK'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Hasan Emre Göltaş ve Mehmet Becerir kaydetti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grupta mücadele eden Yahyalspor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gaziantepgücü SK'yi 2-0 mağlup etti.
Stat: Batur Stadı
Hakemler: Emrullah Tarhan, Sedat Yiğit, Fethullah Buzdağ
Gaziantepgücü SK: Resul Adıyaman, Rıdvan Tatlı (İsa Türkmen dk. 51), Abdullah Bilben (Mahsum Atmaca dk. 88), Tolga Taş, Selahattin Öztürk (Muhammet Arda Turan dk. 88), Uğur Ak, Emir Aratemiz (Metehan Özden dk. 65), Ahmet Özdemir, Emir Çekici, Hasan Demir Yiğit (Enes Mücahit Gülşen dk. 65), Bekircan Çoban
Yahyalıspor: Abdussamed Karakoyun, Emrah Çalışlar, Sedat Burak Altay, Ahmet Canpolat, Merdan Ayvacı (Yılmaz Yakar dk. 88), Muhammed Yasin Turgutalp, Hakan Albayrak, Tolgahan Alan (Abdullah Arpaç dk. 65), Serkan Demirezen (Mehmet Ali Yurdakul dk. 79), Mehmet Şükrü Önder, Hasan Emre Göltaş (Mehmet Becerir dk. 65)
Goller: Hasan Emre Göltaş (dk. 47), Mehmet Becerir (dk. 85) (Yahyalıspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Şükrü Önder, Muhammed Yasin Turgutalp (Yahyalıspor) - KAYSERİ