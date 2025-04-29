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Yahyalıspor, Zengenspor'u 5-0 mağlup etti

Yahyalıspor, Zengenspor'u 5-0 mağlup etti
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Yahyalıspor, Zengenspor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 5-0 kazanmayı başardı. Maç Bor 100. Yıl Stadı'nda oynandı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Yahyalıspor, Zengenspor maçını 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Stat: Bor 100.Yıl

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Gökhan Yüksel, Mehmet Büyükyılmaz

Niğde Zengenspor: Berk Tatar, Nurettin Topuz, Furkan İnce, Mehmet Eren Korkmaz, Emir Ozan Doğan (Dk. 63 Tunahan Karapınar), Durmuş Ali Yılmaz (Dk. 58 Musa Şenol), İbrahim Orhan, Taha Kızıltaş, Mehmet Ali Aybirdi (Dk. 46 Talha Koray İkier), Mustafa Mesutoğlu (Dk. 46 Alperen Öztaş), Ahmet Türkyılmaz (Dk. 79 Yücel Bilen)

Yahyalıspor: Ali Özdoğan, Hasan Emre Göltaş, Ahmet Canpolat, Hanifi Can Söğüt, Abdullah Arpaç, Muhammed Yasin Turgutalp, Tolgahan Alan, Ali Buğrahan Gökşen (Dk.78 Ertaç Bağcı), Hakan Albayrak (Dk.90+2 Taha Karaevli), Emirhan Gökbaş, Mehmet Becerir (Dk.85 Abdullah Budak)

Goller: Mehmet Becerir Dk. 18 ve 38, Hakan Albayrak Dk. 59, Ertaç Bağcı Dk. 90, Muhammed Yasin Turgutalp Dk. 90+2 (Yahyalıspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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