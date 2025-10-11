Haberler

Yağmur Tosun, Bocce Petank Dünya Kupası'nda Dünya 3.'sü Oldu

Yağmur Tosun, Bocce Petank Dünya Kupası'nda Dünya 3.'sü Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un bocce sporcusu Yağmur Tosun, İspanya'da düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupası'nda büyük kadınlar kategorisinde dünya 3.'sü olarak büyük bir başarı elde etti.

Samsunspor'un bocce sporcusu Yağmur Tosun, İspanya'da düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupası'nda büyük kadınlar kategorisinde dünya 3.'sü oldu.

Samsunspor Bocce ve Milli Takım Sporcusu Yağmur Tosun (15), İspanya'da düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupası'nda büyük kadınlar kategorisinde dünya 3.'lüğü derecesi elde etti. Samsunspor, Yağmur Tosun'u ve antrenörü Gökhan Bozdemir'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Yağmur Tosun ve antrenörü Gökhan Bozdemir'i bu gurur verici başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim

Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte yaşadığı değişim
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.