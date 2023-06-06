Yağmur Öztürk Turgutlu Belediyespor'a kaptan olarak geri döndü

Turgutlulu basketbolcu Yağmur Öztürk, uzun yıllar sonra yetiştiği kulüp olan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'na kaptan olarak geri döndü. TKBL'de mücadele eden takımda transfer dönemi başladı. Yağmur Öztürk, Gürespor formasıyla geçen sezon asist kraliçesi oldu. Kulüp Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Turgutlulu basketbolcu Yağmur Öztürk uzun yıllar sonra yetiştiği kulüp olan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'na kaptan olarak geri döndü. Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'ın makamında düzenlenen törenle Öztürk yeniden Turgutlu Belediyesporlu olduğu sözleşmeye imza attı.

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Turgutlu Belediyespor'da transfer dönemi başladı. Kulübün altyapısında yetişen ancak uzun yıllardır başka takımlarda forma giyen Yağmur Öztürk düzenlenen törenle evine döndü. Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'ın makamında düzenlenen imza töreninde İkinci Başkan Emrah Kanık da yer aldı.

TKBL'de Alanya, Osmaniye, Mersin, Bursa ve son üç sezondur Gürespor forması giyen Yağmur Öztürk, geçen sezonu asist kraliçesi olarak tamamladı. Gürespor formasıyla geçen sezon 39 maçta forma giyen Öztürk 32,53 dakika ortalama süre aldı, bu süre zarfında 9,74 sayı ortalaması, 5,51 asist ortalaması yakaladı. Toplamda yaptığı 215 asist ile de ligin asist kraliçesi oldu.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, şunları söyledi:

"Kaan Artun Hoca'mızla ve teknik ekibimizle sözleşme yeniledikten sonra oluşturduğumuz transfer listesi çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. Hocamızın hem eski oyuncusu olması hem Turgutlu'muzun evladı olması, hem de bu ligin çok önemli guardlarından bir tanesi olması Yağmur'un ilk transferimiz olması için yeterliydi. Yağmur'u tekrar yetiştiği takıma kaptan olarak transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Camiamız ve Yağmur için hayırlısı olsun" dedi.

Yetiştiği kulübe döndüğü için mutlu olduğunu paylaşan Yağmur Öztürk ise "Turgutlu'nun yeri benim için çok ayrı. İlk kez bu seviyede kendi memleketimin formasını terleteceğim. Turgutlu Belediyespor önümüzdeki sezonu çok daha iyi bir noktada bitirecektir. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.