Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti - Haberler

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Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Spor
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- Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti Tekirdağ'da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerinde şampiyon olan Recep Kara, kupasını Engelli Giray'a hediye etti.

- Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerinde şampiyon olan Recep Kara, kupasını Engelli Giray'a hediye etti.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerinin şampiyonu olan Recep Kara, müsabakada dereceye giren Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan ve İsmail Koç için ödül töreni düzenlendi.

Törende kürsüye çıkan pehlivanlara madalyaları ve kupaları takdim edilirken, müsabakanın Başpehlivanı Şampiyon Recep Kara, kupasını Engelli Giray Muhammet Beşli'ye hediye etti.

Başpehlivanlarla kürsüye çıkan Giray Muhammet Beşli, Recep Kara ile birlikte kupayı kaldırdı. Mutluluğu yüzünden okunan Giray, daha sonra başpehlivanlarla alandan ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Spor

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