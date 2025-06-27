Yağlı Güreşçiler Alaplı'da Hazırlık Yapıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağlı güreşçiler, başta Kırkpınar olmak üzere yurdun değişik bölgelerinde düzenlenecek müsabakalara hazırlanıyor.

Türkiye Geleneksel Yağlı Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Uğuz yönetiminde Alaplı Spor Salonu arkasındaki çim alanda çalışmalarını sürdüren güreşçiler, güç ve moral depoluyor.

Değişik boylarda müsabakalara çıkacak güreşçiler, yakıcı güneşin altında çalışmalarını aksatmadan devam ediyor.

Yağlı Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Uğuz, AA muhabirine, ilçedeki gençlere ellerinden geldiğince sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukları, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Uğuz, şunları kaydetti:

"İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hedefimiz bu pazar Hendek'te yapılacak yağlı güreşlere ve sırasıyla Kırkpınar, Çamlıdere, Kozlu Dağ köyü, Ordu, Samsun, Vezirköprü, Allah'ın izniyle ülkenin her yerinde güreşlere katılacağız. Öncelikli amacımız çocuklara sporu sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak."