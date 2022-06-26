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Yağlı güreşçi Ali Kaya, Karamanlı Gençlik Spor Kulübüne transfer oldu

AA - Murat Çoban - Spor
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Yağlı güreşçi Ali Kaya, Karamanlı Gençlik Spor Kulübüne transfer oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi yağlı güreşçilerinden Ali Kaya, Burdur'un Karamanlı Gençlik Spor Kulübüne transfer oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yağlı güreşçilerinden Ali Kaya, Burdur'un Karamanlı Gençlik Spor Kulübüne transfer oldu.

Karamanlı Belediyesinin desteğiyle yapılan anlaşmaya göre, 22 yaşındaki Kaya, hem yağlı güreş müsabakalarda kulüp adına güreşecek hem de ilçedeki genç güreşçileri yetiştirecek.

Kaya, AA muhabirine, öncelikli hedefinin ata sporu olan yağlı güreşleri gençlere öğretmek ve özendirmek olduğunu söyledi.

Kulüp olarak ilk hedeflerinin 669'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde küçük, orta, büyük boy kategorilerine katılmak olduğunu aktaran Kaya, "Kırkpınar'ın ardından düzenlenecek diğer yağlı güreş müsabakalarına da katılmayı planlıyoruz. Bana bu imkanı veren başta Belediye Başkanımız Fatih Selimoğlu olmak üzere, kulüp başkanımız Metin Yılmaz ve yönetim kuruluna teşekkür ederim." ifadelerini kulandı.

AA / Murat Çoban - Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Karamanlı gençlik Burdur Spor Haberler

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