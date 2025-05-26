Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Turnuvası'nda İkincilik Elde Etti

Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Turnuvası'nda İkincilik Elde Etti
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Dünyanın en genç büyükustası unvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'teki Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda 4 puanla ikincilik elde etti. Turnuva, genç sporcunun 2 bin 701 elo performansıyla dikkat çekti.

Satrançta dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te düzenlenen Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada milli satranççının, Malmö kentinde 30. kez düzenlenen turnuvada önemli bir derece elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağız Kaan Erdoğmuş dünyanın en kuvvetli kapalı organizasyonlarından Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda 2 bin 701 elo performans ile oynayarak 7 turda 4 puanla ikinci oldu. Müthiş karşılaşmalara imza atan genç sporcumuz 8,2 elo kazandı. Büyükustamızı yürekten tebrik ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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