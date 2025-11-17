Haberler

Yadigar Talayhan, Deaflympics'te Bronz Madalya Kazandı

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda judo 78 kg kadınlar kategorisinde mücadele eden Yadigar Talayhan, bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics), Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşirken, Türkiye adına gurur verici bir başarı daha geldi. Son dönemde 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü forması giyen Sökeli judocu Yadigar Talayhan, ülkemizi temsil eden 186 sporcudan biri olarak olimpiyatlarda yer aldı.

Judo 78 kg kadınlar kategorisinde mücadele eden Talayhan, gösterdiği üstün performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Başarısıyla hem Söke'nin hem de Salihli ve Türkiye'nin gururu olan genç sporcu, Deaflympics sahnesinde önemli bir başarıya imza attı.

"2018'den bu yana büyük başarılara imza attı"

Büyükler İşitme Engelliler Judo Milli Takımı sporcusu Yadigar Talayhan, yine Milli güreşçi olan eşi Önder Talayhan'ın tavsiyesi ile 2018 yılında judoya başlamıştı. Milli sporcu ilk uluslararası başarısını Brezilya'da 2022 yılında gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) göstermiş, o şampiyona da bronz madalya kazanmıştı. Sporcunun ulusal çapta katıldığı şampiyonalarda da çok sayıda başarısı bulunuyor. - AYDIN

