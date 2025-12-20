Yaay eTürkiye Kupası kura çekimi, İstanbul'da yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türk Telekom'un yerli sosyal medya uygulaması Yaay platformunun sponsorluğunda Kulüpler Birliği ve Türkiye Espor Federasyonunun (TESFED) katkılarıyla düzenlenecek Yaay eTürkiye Kupası'nın kura çekimi, Riva'da yapıldı.

TFF'nin açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde eMilli Takımlar Sorumlusu Tolga Atalay ve e Spor Etkinlik Yöneticisi Kerem Korkmaz tarafından gerçekleştirilen kura çekimine Yaay eTürkiye Kupası'nda mücadele verecek kulüplerin temsilcileri katıldı.

Video futbol oyunu FC 26 üzerinden oynanacak Yaay eTürkiye Kupası, Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın katılımıyla 29 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Çevrim dışı olarak düzenlenecek turnuva, 4 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Riva'da oynanacak grup maçlarında gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar üst tura yükselecek. Bir üst tur olan son 8'de ise eleme etabı 'turnuva ağacı' sistemine göre organize edilecek. Büyük final ise ocak ayının sonunda gerçekleştirilecek. Müsabakalar Tivibu Spor 4'ten yayımlanacak.

Kura çekiminin ardından Yaay eTürkiye Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Kayserispor, İstanbul Başakşehir, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Kasımpaşa

B Grubu: Trabzonspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kocaelispor

C Grubu: Antalyaspor, Galatasaray, Alanyaspor, Göztepe

D Grubu: Fenerbahçe, Samsunspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor