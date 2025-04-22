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Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber

Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber
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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Granit Xhaka ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bayer Leverkusen, Xhaka'nın düşük bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasına izin verecek.

Galatasaray'ın ilk görüşmeyi yaptığı Bayer Leverkusen'in İsviçreli deneyimli orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TAKIMDAN AYRILACAK

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Bayer Leverkusen'den ayrılmayı planlayan Xhaka, Galatasaray'ın teklifinin kariyerinin son büyük mali fırsatı olarak görüyor. Bu doğrultuda deneyimli ismin gelecekteki tercihininin Türkiye ya da Suudi Arabistan olacağı ifade edildi. Öte yandan kulübü Bayer Leverkusen'in de oyuncunun son dönemde düşen formu nedeniyle düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına izin verebileceği belirtildi.

İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DAYDI

Galatasaray kulübü ile Xhaka'nın menajerinin ilk görüşmesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşmişti. Transferin ilerleyen günlerde sonuca varması bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

Kulübü Leverkusen ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan İsviçreli yıldız, bu sezon 46 maça çıkıp 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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