Xabi Alonso, Arda'yı daha önce hiç oynamadığı o bölgede denedi

Xabi Alonso, Arda'yı daha önce hiç oynamadığı o bölgede denedi
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ilk maçında Al Hilal ile karşılaşan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler'i 8 numara pozisyonunda denedi. İspanyol teknik adam, Arda'yı sezon içerisinde 8 numara pozisyonunda oynatmak istiyor.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Arda Güler ikinci yarının başında oyuna girerek etkili bir performans gösterdi.

8 NUMARADA DENEDİ

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, bu karşılaşmada milli oyuncuyu farklı bir rolde değerlendirerek 8 numarada oynattı. Arda Güler böylece kariyeri boyunca ilk kez bir maçta 8 numara olarak görev aldı. Carlo Ancelotti döneminde genellikle sağ açıkta görev yapan 20 yaşındaki yıldızın bu sezon Alonso ile birlikte daha çok 8 numarada oynatılmasının planlandığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid ile 44 maça çıkan Arda, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

Yamalın yarısı bile değil bu sezon görecez ne yapcak

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Admin arda haberi yapmak için her yolu deniyor aşk bu aşk

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