Xabi Alonso, Arda'yı daha önce hiç oynamadığı o bölgede denedi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Arda Güler ikinci yarının başında oyuna girerek etkili bir performans gösterdi.

8 NUMARADA DENEDİ

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, bu karşılaşmada milli oyuncuyu farklı bir rolde değerlendirerek 8 numarada oynattı. Arda Güler böylece kariyeri boyunca ilk kez bir maçta 8 numara olarak görev aldı. Carlo Ancelotti döneminde genellikle sağ açıkta görev yapan 20 yaşındaki yıldızın bu sezon Alonso ile birlikte daha çok 8 numarada oynatılmasının planlandığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid ile 44 maça çıkan Arda, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.