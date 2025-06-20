Xabi Alonso, Arda'yı daha önce hiç oynamadığı o bölgede denedi
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ilk maçında Al Hilal ile karşılaşan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler'i 8 numara pozisyonunda denedi. İspanyol teknik adam, Arda'yı sezon içerisinde 8 numara pozisyonunda oynatmak istiyor.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Arda Güler ikinci yarının başında oyuna girerek etkili bir performans gösterdi.
8 NUMARADA DENEDİ
Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, bu karşılaşmada milli oyuncuyu farklı bir rolde değerlendirerek 8 numarada oynattı. Arda Güler böylece kariyeri boyunca ilk kez bir maçta 8 numara olarak görev aldı. Carlo Ancelotti döneminde genellikle sağ açıkta görev yapan 20 yaşındaki yıldızın bu sezon Alonso ile birlikte daha çok 8 numarada oynatılmasının planlandığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid ile 44 maça çıkan Arda, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.