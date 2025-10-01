Xabi Alonso, Arda Güler'in oynayacağı pozisyonu açıkladı

La Liga ekibi Real Madrid'i çalıştıran İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, milli oyuncu Arda Güler'in takım içindeki rolüne dair açıklamalarda bulundu.

''10 NUMARA OLARAK OYNAYACAK''

İspanyol teknik adam, genç oyuncunun sahada nasıl değerlendirileceği hakkında konuşarak, "Arda Güler, bundan sonra 10 numara olarak oynayacak. Planımız bu. Onun yeteneklerini en iyi şekilde ortaya çıkarabileceği ve en fazla fırsat yaratabileceği pozisyonun bu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam eden 20 yaşındaki milli yıldız, çıktığı 15 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Arda'nın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.