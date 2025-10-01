Haberler

Xabi Alonso, Arda Güler'in oynayacağı pozisyonu açıkladı

Xabi Alonso, Arda Güler'in oynayacağı pozisyonu açıkladı
Güncelleme:
Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, milli oyuncu Arda Güler'in takım içindeki geleceğiyle ilgili konuştu. Alonso, Arda'nın oynayacağı pozisyonu açıklayarak, "Arda Güler, bundan sonra 10 numara olarak oynayacak. Planımız bu. Onun yeteneklerini en iyi şekilde ortaya çıkarabileceği ve en fazla fırsat yaratabileceği pozisyonun bu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

La Liga ekibi Real Madrid'i çalıştıran İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, milli oyuncu Arda Güler'in takım içindeki rolüne dair açıklamalarda bulundu.

''10 NUMARA OLARAK OYNAYACAK''

İspanyol teknik adam, genç oyuncunun sahada nasıl değerlendirileceği hakkında konuşarak, "Arda Güler, bundan sonra 10 numara olarak oynayacak. Planımız bu. Onun yeteneklerini en iyi şekilde ortaya çıkarabileceği ve en fazla fırsat yaratabileceği pozisyonun bu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam eden 20 yaşındaki milli yıldız, çıktığı 15 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Arda'nın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

45 milyon çok az abi. Osimen şimdi ardadan iyi mi? Daha kaleciyle karşı karşıya atamıyor eli ayağına dolaşıyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
