Xabi Alonso Arda Güler'den özür diledi! İşte nedeni

Real Madrid, La Liga'da oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 5-2 mağlup oldu. Bu maçta 1 gol ve 1 asist yapan Arda Güler, 59. dakikada oyundan alındı. Bu durum teknik direktör Xabi Alonso'yu eleştiri oklarının hedefi yaptı.

"SENİ OYUNDAN ALMAMALIYDIM"

İspanyol basınında yer alan Defensa Central haberine göre, Alonso maçtan sonra Arda Güler ile özel bir görüşme yaptı. Deneyimli teknik adamın genç futbolcuya, "Belki bir hata yaptım, seni oyundan almamalıydım" diyerek özür dilediği öne sürüldü.

DERBİNİN EN İYİSİ ARDA OLDU

Derbiye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 1-0 geriye düşen Real Madrid'i önce asist yaparak dengeledi, ardından attığı golle 2-1 öne geçirdi. Atletico'nun üstünlüğü yeniden yakalamasının ardından 59. dakikada kenara alınan milli yıldız, sahadaki performansıyla maça damga vurdu.

ALONSO'NUN PLANINDA ARDA VAR

Haberde, Arda Güler'in bu sezon La Liga'da 3 gol, 3 asistlik performans gösterdiği hatırlatıldı. Ayrıca Alonso'nun genç futbolcuyu önümüzdeki süreçte de çoğu maçta ilk 11'de oynatmayı planladığı vurgulandı.

ELEŞTİRİLER DEVAM EDİYOR

İspanyol basını, Arda Güler'in oyundan alınmasının Real Madrid'in hücum gücünü zayıflattığını yazdı. Haberde, "Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu, orta sahada oyun kurmaya çalışan tek isimdi. Ancak teknik direktörün vermesi gereken kararlar vardı" ifadelerine yer verildi.