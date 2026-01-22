Haberler

Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. 56 üniversiteden katılan sporcular, 'Sanda' ve 'Tao-lu' kategorilerinde yarışacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış törenine; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, TÜSF Genel Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bozkuş, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu temsilcileri, akademisyenler ve sporcular katıldı. Türkiye genelindeki 56 farklı üniversiteden gelen kadın ve erkek sporcuların katıldığı şampiyonada müsabakalar; 'Sanda' ve 'Tao-lu' kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Ev sahibi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden de 8 sporcunun yer aldığı organizasyonda, sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor.

"Sporun ve sporcunun yanındayız"

Açılış töreninde konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,"Üniversiteler arası spor organizasyonları öğrencilerimizin sportif gelişimine ve üniversiteler arası etkileşime önemli katkılar sunuyor. SUBÜ olarak bu tür ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmayı ve sporu üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda üniversite sporlarında üniversitemizi başarıyla temsil ederek derece elde eden 85 sporcumuzu ödüllendirdik. Sporcularımızın her zaman yanındayız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

Minguzzi'nin katillerine 24'er yıl verilmişti! Davada yeni gelişme
Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması

Galatasaray'ı karıştıran iddiaya cevap geldi
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Devlet Bahçeli görmesin
Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı hakkında karar verildi
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

Minguzzi'nin katillerine 24'er yıl verilmişti! Davada yeni gelişme
'Boşanırken uyuşturucuya başladım' diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt

"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen fenomene eski eşinden yanıt
Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko'nun yeni takımı

Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte yeni takımı