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Wushu Kung Fu Federasyonu mali genel kurulunda 2027-2028 bütçelerini karara bağladı

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 7. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporları ibra edildi, 2027 ve 2028 tahmini bütçeleri karara bağlandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 7. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'ndaki genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporları ibra edildi.

Genel kurulda, 2027 ve 2028 yılları tahmini bütçeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz, konuşmasında delegelere teşekkür ederek sezonun, sporcular ve spor severlere "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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