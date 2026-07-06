Wimbledon'da Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, Japon rakibi Shintaro Mochizuki'yi 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sinner, çeyrek finalde Alman Jan-Lennard Struff ile karşılaşacak.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuva, 4. tur karşılaşmalarıyla sürdü.
Erkeklerde 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, Japon rakibi Shintaro Mochizuki'yi 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Sinner, çeyrek finalde Alman tenisçi Jan-Lennard Struff ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat