Wimbledon'da Jannik Sinner Çeyrek Finale Yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da İtalyan tenisçi Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi. İlk iki seti kaybetmesine rağmen Grigor Dimitrov'un sakatlığı sonrası maçı kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Tek kadınlarda ise Iga Swiatek, Clara Tauson'u yenerek çeyrek finale geçti.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan sporcu Sinner ile Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov karşılaştı.
Dimitrov, ilk iki seti 6-3 ve 7-5 alarak maçı 2-0 önde götürse de üçüncü sette yaşadığı sakatlık sonrası karşılaşmadan çekildi ve Sinner adını çeyrek finale yazdırdı.
Tek kadınlarda ise dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Danimarkalı Clara Tauson'u 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor