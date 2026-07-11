Haberler

Wimbledon'da tek kadınlarda Çek Linda Noskova şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raket Linda Noskova, vatandaşı Karolina Muchova'yı 2-1 yenerek kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. Son 4 yılda 3. kez bir Çek sporcu turnuvada zafere ulaştı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Çek raket Linda Noskova, tek kadınlar finalinde vatandaşı Karolina Muchova'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada, tek kadınlar finalinde Çek sporcular Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya geldi.

Dünya 12 numarası Linda Noskova, dünya 9 numarası Karolina Muchova'yı 2 saat 28 dakika süren maçta 6-2, 5-7 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek kariyerinde ilk kez final oynadığı Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı.

Son 4 senede 3 Çek sporcu şampiyon oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son 4 senede tek kadınlarda 3 Çek sporcu şampiyon oldu.

Turnuvada daha önce Çek sporculardan Marketa Vondrousova (2023) ve Barbora Krejcikova (2024) şampiyonluğu elde etmişti.

Organizasyonun tek erkekler finali ise Jannik Sinner ile Alexender Zverev arasında yarın yapılacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Hayat kurtaran tesadüf! Erhürman'dan önce başka birisi rahatsızlanmış

Cumhurbaşkanı, hayat kurtaran şansı açıkladı: Benden 2 dakika önce...
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi