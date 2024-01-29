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Wilfried Zaha, Gaziantep FK maçında 10. golünü attı

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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezonki 10. golünü kaydetti. Zaha, 72. dakikada kale önünde Halil Dervişoğlu'nun pasında topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Galatasaray Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezonki 10. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların beraberlik golünü Fildişi Sahilli futbolcus Wilfried Zaha kaydetti. Müsabakanın 72. dakikasında kale önünde Halil Dervişoğlu'nun pasında topu alan Zaha sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 yaptı.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı. Zaha bu gollerin 9'unu Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında attı.

Müsabakaya yedek başlayan Wilfried Zaha, 46. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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