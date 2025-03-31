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Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir

Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
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Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte'ye kiralanan Wilfried Zaha, Amerika'da beklenen performansı gösteremedi. İngiliz basını, 32 yaşındaki futbolcunun performansını eleştirdi ve Zaha'nın gelecek sezon Galatasaray'a geri dönebileceğini iddia etti. Zaha, Charlotte'de oynadığı 5 maçta sadece 1 gol atabildi.

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, devre arasında Fransa'dan ayrılıp MLS ekibi Charlotte'ye kiralık olarak imza atmıştı.

Zaha, MLS ekibine iyi başlayıp ilk maçında gol atsa da Fildişili futbolcunun bu performansının devamı gelmedi.

Charlotte'de şu ana kadar 5 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

ZAHA, ABD'YE DE ALIŞAMADI

İngiliz basını, Zaha'nın Charlotte'deki performansını masaya yatırdı. Give Me Sport'ta yer alan habere göre, Zaha'nın MLS ekibine alışmakta zorluk yaşadığı belirtildi.

Zaha'nın Charlotte'deki ilk maçında gol atmasına rağmen geçen sürenin ardından Fildişili futbolcu hakkındaki izlenimin değişmeye başladığı kaydedildi.

Give Me Sport'ta yer alan haberde, "Zaha gelecek yıl Türkiye'ye dönecek olsa da kulüp ona bu sezon ona güvenmek istiyordu." ifadeleri yer aldı ve Zaha'nın performansıyla taraftarın da sabrını taşırdığı öne sürüldü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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