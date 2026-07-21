Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde yaralanma tespit edildi
Beşiktaş Kulübü, futbolcu Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, futbolculardan Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat