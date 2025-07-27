West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor

West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
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Premier Lig ekibi West Ham United'dan ayrılmak isteyen Crycensio Summerville, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. Hollandalı oyuncu, Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'dan gelecek transfer telefonunu bekliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE'YE SATABİLİRLER

Premier Lig ekibi West Ham United, Leeds United'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı veremeyen Hollandalı oyuncu Crycensio Summerville'yi Fenerbahçe'ye satmaya sıcak bakıyor. Summerville'in, İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlandığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

MOURINHO'DAN TELEFON BEKLİYOR

23 yaşındaki ismin, Jose Mourinho'dan telefon beklediği ve Sarı-lacivertlilere transfer olmayı istediği dile getirildi.Summerville'in menajerine, Fenerbahçe'ye gitmeye hazır olduğunu ilettiği, ancak Mourinho'nun kendisiyle doğrudan temasa geçmesini beklediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde West Ham ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda West Ham formasıyla 22 maçta süre alan Summerville, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat özbaş:

Summerville nin bundan haberi varmi ?

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