West Ham United, Scott Parker'ı iki buçuk yıllık sözleşmeyle teknik direktör yaptı

West Ham United, Scott Parker'ı iki buçuk yıllık sözleşmeyle teknik direktör yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere Championship ekibi West Ham United, teknik direktörlüğe Scott Parker'ı getirdi; kulüp 46 yaşındaki Parker ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Dün Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Londra ekibi ligde 22 puanla 8. sırada.
İngiltere Championship ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlüğe Scott Parker'ı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Parker ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Dün Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Londra ekibi, ligde 22 puanla 8. sırada yer alıyor.
Oyunculuk kariyerinde West Ham United'ın kaptanlığını yapan Parker, daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi İngiltere Premier Lig'e çıkarmıştı.
Kaynak: AA