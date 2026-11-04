West Ham United, Scott Parker'ı iki buçuk yıllık sözleşmeyle teknik direktör yaptı

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İngiltere Championship ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlüğe Scott Parker'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Parker ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dün Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Londra ekibi, ligde 22 puanla 8. sırada yer alıyor.

Oyunculuk kariyerinde West Ham United'ın kaptanlığını yapan Parker, daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi İngiltere Premier Lig'e çıkarmıştı.

Kaynak: AA