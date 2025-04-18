WCM Arya Aydoğan, Rodos'ta Şampiyon Oldu
Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Turnuvası'nın 14 yaş kızlar kategorisinde WCM Arya Aydoğan, 9 puanla şampiyonluk elde etti.
Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenenlenen Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Turnuvası'nın 14 yaş kızlar kategorisinde WCM Arya Aydoğan, 9 puanla şampiyon oldu.
Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Turnuvası, 16-17 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenenlendi. WCM Arya Aydoğan, turnuvayı 14 yaş kızlar kategorisinde 9 puanla şampiyon olarak tamamladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor