Haberler

Washington Wizards, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Washington Wizards, NBA 2026 draftında ilk sıradan seçim yapma hakkını elde etti. Kura Chicago’da gerçekleştirildi ve Wizards, 23-24 Haziran tarihlerinde Brooklyn’de düzenlenecek olan draftta birinci sırayı kullanacak.

Washington Wizards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 draftında ilk sıranın sahibi oldu.

NBA'in açıklamasına göre ABD'nin Chicago kentindeki McCormick Place Kongre Merkezinde gerçekleştirilen draft kurasında iWizards, birinci sıradan oyuncu seçme hakkı kazandı.

Açıklamada "Washington Wizards, 23 Haziran Salı (Birinci Tur) ve 24 Haziran Çarşamba (İkinci Tur) tarihlerinde Brooklyn'deki Barclays Center'da düzenlenecek olan 2026 NBA Draft'ında ilk sıradan seçim yapacak." ifadelerine yer verildi.

NBA'de 2026 draftında ilk 14 sıradan seçim yapacak takımlar şöyle:

1. Washington Wizards

2. Utah Jazz

3. Memphis Grizzlies

4. Chicago Bulls

5. Los Angeles Clippers

6. Brooklyn Nets

7. Sacramento Kings

8. Atlanta Hawks

9. Dallas Mavericks

10. Milwaukee Bucks

11. Golden State Warriors

12. Oklahoma City Thunder

13. Miami Heat

14. Charlotte Hornets

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı

Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, kupasını o şarkı eşliğinde kaldırdı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu