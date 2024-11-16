Wanda'nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim
Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Arjantinli rapçi L-Gante, Fenerbahçe formasıyla katıldığı bir canlı yayında, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesindeki Paulo Dybala'yı Fenerbahçe'ye getirmek için ikna etmeye çalışacağını söyledi. L-Gante'nin bu açıklaması hem Arjantin'de hem de Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile olan birlikteliği ile gündemden düşmeyen Arjantinli rapçi L-Gante, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.
"İKNA EDECEĞİM"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımında görmek istediği Paulo Dybala'nın da yakın arkadaşı olduğunu belirten L-Gante, "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi.
L-Gante, Arjantinli yıldız Paulo Dybala "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Dybala'yı Jose Mourinho çok istiyor.