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Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık

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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, ayrılık sürecinde olan eşi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante tarafından hedef alındı. L-Gante, Galatasaray'a saygı sınırlarını aşan ifadelerde bulunurken, Galatasaray formasınana adeta hakaret etti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin ayrılık sürecinde olduğu sevgilisi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante, Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran bir harekete imza attı.

L-Gante son olarak katıldığı bir programda Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma süreciyle ilgili olarak, "Bu beni doğrudan etkilemiyor. Onun hareketlerini uzun zamandır görüyorum, mesajları görüyorum, her şeyi görüyorum. O evde kameralar var, niyetinin ne olduğunu biliyorum ve gerçek şu ki... o şekilde kaydetmiş olması... bu aptalca bir şey" şeklinde konuştu.

Icardi ile Wanda Nara arasında yaşanan tartışmaya da değinen 24 yaşındaki şarkıcı, Meksika'da yayınlanan sarı-kırmızı kostümlü, "Kırmızı Çekirge" isimli süper kahraman şovlarının parodisini yapan bir tv komedi dizisinin kahramanı üzerinden Mauro Icardi'ye gönderme yaparken Galatasaray formasına da adeta hakaret etti. L-Gante, "Aralarında bir tartışmaya ya da böyle bir şeye asla tanık olmadım ... ve eğer olursa, kırmızı çekirgeyi ararım" dedi.

Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Wanda'nın yeni sevgilisi Galatasaray'a saygısızlık yaptı
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bu eşeği adam yerine koyup bi de haber mi yaptınız? Acizsiniz...

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Haber YorumlarıYavuz YILMAZ:

Galatasaraya gol atmis

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıBükücü:

Bir Fenerbahçeli olarak L-Gante'yi kınıyorum.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Wanda Nara kendine yeni sevgililer yapmakta Dünya turuna çıktı

Yorum Beğen69
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Haber YorumlarıSenrey26:

fenerbahçeye yakışan bir tip arjantinli rambo okan.

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Haber Yorumlarıtolgn:

HELAL OLSUN... WANDA AKILLI BI KADIN... ICARDI DAHA BETERINI HAK EDIYOR...GS YA YAKIŞIR BÖYLE TOPcular

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Haber YorumlarıUğur Onur:

G.v.t İcardi başka futbolcuya yaparken bunu ses çıkarmayan yine sussun sen etmesin.Gs camiası ne kadar iyi topçuda olsa böyle işler çeviren milli takımına bu sebeple alınmayan bir futbolcuyu alırken düşünür bunu.Camia bu magazinsel şeyleri sorun etmiyorsa oyna devam..

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Haber YorumlarıMapo 77:

wanda yengemiz mevsimine gore meyve veriyo

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Haber YorumlarıTugba null:

moderatör galatasaraylı sanırım. ??

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bi GS li çıkıp burnunu kırmalı bence.

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