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Wanda Nara'dan Icardi'ye şok eşcinsel iddiası: Beni bir adamla aldattı

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ve Wanda Nara arasındaki tartışmalar devam ediyor. Wanda Nara, bu kez Icardi hakkında ortaya attığı "eşcinsel" iddiasıyla şok etti. Nara, Icardi'nin kendisini 3 yıl önce bir adamla aldattığını öne sürdü. Bu iddia, futbol ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Wanda Nara'nın Icardi hakkında ortaya attığı iddia kısa sürede büyük ses getirdi.

WANDA NARA'DAN "EŞÇİNSEL İDDİASI"

Icardi'nin 3-2 galip geldikleri Tottenham maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'u terk edip Arjantin'e giderek rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara'ya boşanma davası açtığı öne sürülmüştü.

"3 YIL ÖNCE BENİ BİR ADAMLA ALDATTI"

Tüm bu olaylar devam ederken L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri çok konuşulan Nara, Icardi hakkında şoke eden bir iddiada daha bulundu. Arjantin basınında yer alan habere göre, Wanda Nara, Icardi hakkında, "Icardi, bir eşcinsel. 3 yıl önce beni bir adamla aldattı" dedi. Nara'nın bu iddiası çok konuşuldu.

Wanda Nara'dan Icardi'ye şok eşcinsel iddiası: Beni bir adamla aldattı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Gey Saray taraftarına yakışır bir oyuncu.. Muhahayt

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

çüşşş deve

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Haber YorumlarıJokerAllame:

geyy saray takımına yakışır futbolcu

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Haber YorumlarıYasin Bozkurt:

başka haber bulamıyor musunuz

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Haber Yorumlarıünal özer:

tamam kadın anladık canın kimi çekiyor isterse ona zıplıyorsun , icardiyi de sevmem ama sen adamı her fırsatta aldat sonra o aslında gay beni adamla aldattı de, hadi ordan eski ama yeni ambalajlı kaşar seni

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