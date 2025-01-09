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Wanda Nara'dan ayrılan L-Gante, Icardi'nin yeni sevgilisine de göz dikti

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu öne sürülen China Suarez'in Wanda Nara ile ayrılan L- Gante ile dans ettiği ve o anları paylaştığı görüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan yıldız golcü, yeni sevgilisinden de darbe yiyebilir.

DANS ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Icardi ile ayrılığı sonrası rapçi L-Gante ile bir birlikteliğe başlayan Wanda Nara geçtiğimiz günlerde L-Gante'den de ayrılmış ve Arjantinli yıldız ile olan, arşive kaldırdığı fotoğrafları bir kez daha yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı. Tüm bunlar konuşulmaya devam ederken çok konuşulaca bir olay daha yaşandı.

Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu öne sürülen China Suarez'in Wanda Nara ile ayrılan L- Gante ile dans ettiği anlar kafaları karıştırdı.

Wanda Nara'dan ayrılan L-Gante, Icardi'nin yeni sevgilisine de göz dikti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMahmutabla:

Bu üçünün arasındaki ilişki DEM MHP AKP ilişkisi gibi lâ. Kim kime dum duma

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Anladım admin sen wanda nara hayranısın bu kadar haberini yaptığına göre

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Vandanın da , İcarti'nin de ................

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Lan bu nasıl iş arkadaş

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

yinemi wanda nara yetti gari

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bu dede kim , parası çok herhal..

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Kâfirler için normal bunlar

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