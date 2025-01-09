Wanda Nara'dan ayrılan L-Gante, Icardi'nin yeni sevgilisine de göz dikti

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan yıldız golcü, yeni sevgilisinden de darbe yiyebilir.

DANS ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Icardi ile ayrılığı sonrası rapçi L-Gante ile bir birlikteliğe başlayan Wanda Nara geçtiğimiz günlerde L-Gante'den de ayrılmış ve Arjantinli yıldız ile olan, arşive kaldırdığı fotoğrafları bir kez daha yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı. Tüm bunlar konuşulmaya devam ederken çok konuşulaca bir olay daha yaşandı.

Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu öne sürülen China Suarez'in Wanda Nara ile ayrılan L- Gante ile dans ettiği anlar kafaları karıştırdı.