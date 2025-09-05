Haberler

Wagner Pina'nın Sakatlığı Hakkında Açıklama

Wagner Pina'nın Sakatlığı Hakkında Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un oyuncusu Wagner Pina'nın Samsunspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrasında yapılan muayene ve MR sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlandığı bildirildi.

TRABZONSPOR'un Yeşil Burun Adalı oyuncusu Wagner Pina'nın Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanması sonrası durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Wagner Pina'nın sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili takımda Süper Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Wagner Pina'nın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık olduğunu ifade etti.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Wagner Pina'nın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbol A Takımımızın, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonunun 4'üncü haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Mourinho iddialarına yalanlama geldi

İddialar doğru mu? Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.