Wade Baldwin: Tarihi bir şampiyonluğun parçası olmaktan gurur duyuyorum

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Wade Baldwin, çok özel bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, "Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici. Devamlı Final Four'a giden bir takım. Özellikle Euroleague tarihinde hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Wade Baldwin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk olarak şampiyonlukla ilgili düşüncelerini aktaran Baldwin, "Çok özel bir şampiyonluk. Kulüp 2 yıldız edinmiş oldu. Çok başarılı bir takım, devamlı Final Four'a giden. Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici. Özellikle Euroleague tarihinde hiçbir zaman unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk maçı hepimizden üstündür"

Final maçında bir faul sonrası diskalifiye edilmesi sonrası neler hissettiğine yönelik gelen soruya 29 yaşındaki basketbolcu, "Karmaşık hissettim. Çok iyi hissetmedim. Hatta o an hakemlere saldırasım bile geldi ama tabii ki böyle bir şey olmaz. Şampiyonluk maçı hepimizden üstündür. Kurallar, maçın içerisinde ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor" cevabını verdi.

"Jasikevicius, oyuncularla aynı hisleri yaşadı"

Baldwin, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un geçmişte Fenerbahçe forması giymesi ve oyunculara yaklaşımına da değinerek, "Özellikle bu konuyu konuşmadık ama kendisi de oyuncu olduğu için biz oyuncuların yaşadığı her şeyi; soyunma odasını, takım otobüsünü, idmanları aynı hisleri yaşadığı için bu da çok büyük avantaj. Bizi Final Four'a çok iyi şekilde hazırladı. Aynı şekilde tüm sezon boyunca onun da ilk şampiyonluğunun bir parçası olmak gerçekten çok özel" diye konuştu. - İSTANBUL