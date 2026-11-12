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Vücut Geliştirme Federasyonu genel kurulunda yönetim ve denetim raporları ibra edildi

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Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 7. olağan mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Yönetim ve denetim raporları ibra edilirken gelecek dönem çalışmaları ve projeler değerlendirildi, Başkan Koray Girgin delegelere teşekkür etti.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 7. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar, projeler ve hedefler de değerlendirildi.

Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Federasyon başkanı Koray Girgin, delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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