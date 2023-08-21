Volkan Ömeroğlu: Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi için dövüş sporlarına daha çok önem verilmeli

Kick Boks ve Muay Thai sporcusu Volkan Ömeroğlu, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek için dövüş sporlarına daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi. Ömeroğlu, dövüş sporlarının Türkiye'deki gelişimi ve yapılabilecek katkılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kick Boks ve Muay Thai sporcusu Volkan Ömeroğlu, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek için dövüş sporlarına daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Kick Boks ve Muay Thai'de birçok şampiyonluk yaşayıp, madalyalar kazanan Volkan Ömeroğlu; dövüş kariyeri, dövüş sporlarının Türkiye'deki gelişimi ve yapılabilecek katkılar hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek adına dövüş sporuna yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ömeroğlu, "Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi üstünde dövüş sporları oldukça etkili. Çocuklarımızı bu alanlara yönlendirerek gelişimlerinde önemli rol oynanabilir. Sporcu olarak başladığım kariyerimi antrenör olarak sürdürüyorum. Kendi başarılarımdan ziyade gençlerin gelişmesi ve bu sporlara olan ilginin artması üzerinde duruyorum. Şimdiye kadar 2 binden fazla sporcunun lisans almasına katkı sağladım. Bu benim için ayrı bir gurur kaynağı. Ben de bu konuda ülkeme ne kadar fazla hizmet edebilirsem, elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı.

Gençlerin dövüş sporlarına yönlendirilmesinin yanı sıra ülke olarak da dövüş sporlarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Volkan Ömeroğlu, "Muay Thai ve Kick Boks gibi sporlara teşvik oluşturulması oldukça önemli. Böylece hem bu spora olan ilgiyi hem de yakalanan başarıları arttırabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL