Volkan Demirel'in transferdeki gözdesi Trabzonspor'un radarına girdi
Trabzonspor, Volkan Demirel'in özel olarak Hatayspor'a transfer ettirdiği ve gösterdiği performansla Lazio'ya giden 24 yaşındaki hücum oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'yu transfer listesine ekledi. Bordo-mavililer, yıldız oyuncu için Lazio'ya teklif sunacak.
- Trabzonspor, Lazio forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'yu transfer listesine ekledi.
- Trabzonspor, Dele-Bashiru için Lazio'ya teklif sunacak ve oyuncu Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.
- Dele-Bashiru, bu sezon Lazio ile 9 maçta sahaya çıktı ve bu maçlarda gol veya asist katkısı yapmadı.
Transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig devi Trabzonspor, orta saha için İtalya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı.
TRABZONSPOR BASHIRU'NUN PEŞİNDE
İtalyan basınından Laziochannel'ın haberine göre; Trabzonspor, Lazio forması giyen Fisayo Dele-Bashiru'yu transfer listesine ekledi. Volkan Demirel'in özel olarak Hatayspor'a transfer ettirdiği ve gösterdiği başarılı performans sonrası Lazio'ya transfer olan 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın yeniden Türkiye'ye dönebileceği belirtildi.
TEKLİF SUNULACAK
Haberde,Bordo-mavililerin yıldız oyuncu için harekete geçerek Lazio'ya teklif sunacağı ifade edildi. Fatih Tekke ve ekibinin bu transferin gerçekleştirilmesi için onay verdiği ve Dele-Bashiru'nun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 9 maçta sahaya çıkan Dele-Bashiru, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.