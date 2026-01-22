Volkan Demirel'in transferdeki gözdesi Trabzonspor'un radarına girdi

Transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig devi Trabzonspor, orta saha için İtalya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRABZONSPOR BASHIRU'NUN PEŞİNDE

İtalyan basınından Laziochannel'ın haberine göre; Trabzonspor, Lazio forması giyen Fisayo Dele-Bashiru'yu transfer listesine ekledi. Volkan Demirel'in özel olarak Hatayspor'a transfer ettirdiği ve gösterdiği başarılı performans sonrası Lazio'ya transfer olan 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın yeniden Türkiye'ye dönebileceği belirtildi.

TEKLİF SUNULACAK

Haberde,Bordo-mavililerin yıldız oyuncu için harekete geçerek Lazio'ya teklif sunacağı ifade edildi. Fatih Tekke ve ekibinin bu transferin gerçekleştirilmesi için onay verdiği ve Dele-Bashiru'nun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 9 maçta sahaya çıkan Dele-Bashiru, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.