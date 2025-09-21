Volkan Demirel'in tarzı gündem oldu: Seçime değil de podyuma çıkacak

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi devam ediyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda kongre üyeleri oylarını kullanmayı sürdürüyor.

VOLKAN DEMİREL OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Teknik Direktör Volkan Demirel de oyunu kullandı. Demirel, oyunu kullandıktan sonra stattan ayrıldı. Volkan Demirel'e kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

GİYİMİ VE AKSESUARI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Volkan Demirel'in giyimi ve aksesuarları sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Volkan Demirel'in tarzına dikkat çekti. Kullanıcılar, eski kaleci için 'Seçime değil de podyuma çıkacak', 'Adam karizma', 'Yaşlanmıyor', '40 yaşında bile manken gibi' yorumlarında bulundu.