Volkan Demirel'in kura toplarıyla imtihanı törene damga vurdu! Canlı yayındaki diyalog bomba
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olduğu kura çekiminde Volkan Demirel görev aldı. Efsane kalecinin törende kura toplarını açamadığı an ise sosyal medyada çok konuşuldu. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, topları açmasında Demirel'e yardım ederken, "Bir kaleci için bile zor bir iş." ifadesini kullandı. Buna cevap veren efsane kaleci ise "Zor bir iş." dedi.
2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende kura çekiminde topları Volkan Demirel gerçekleştirdi.
"BİR KALECİ İÇİN BİLE ZOR BİR İŞ"
Kura toplarını açmakta zorlanan Volkan Demirel törende zor anlar yaşadı. Tüm çabasına rağmen topları açamayan Demirel'e UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti yardım etti. Demirel'e dönerek "Bir kaleci için bile zor bir iş." diyen Marchetti, "Zor bir iş." yanıtını aldı. Volkan Demirel'e yardım eden Marchetti, topları açtıktan sonra efsane kaleciye, "Böyle açılıyor." dedi.