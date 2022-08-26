Volkan Demirel'in kura toplarıyla imtihanı törene damga vurdu! Canlı yayındaki diyalog bomba

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olduğu kura çekiminde Volkan Demirel görev aldı. Efsane kalecinin törende kura toplarını açamadığı an ise sosyal medyada çok konuşuldu. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, topları açmasında Demirel'e yardım ederken, "Bir kaleci için bile zor bir iş." ifadesini kullandı. Buna cevap veren efsane kaleci ise "Zor bir iş." dedi.