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Volkan Demirel ile fotoğranı koyup 2 kelimelik not düşen Josef de Souza'dan G.Saraylıları çıldırtacak hareket

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Volkan Demirel ile fotoğrafını paylaşıp, "Bravo Volki" notunu düştü. Brezilyalı futbolcu, daha önce de Galatasaray ile Beşiktaş derbisinden sonra "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.