Haberler

Volkan Demirel: "Ayrılma kararını dün aldım ama takımı yalnız bırakmamak adına açıklamadım"

Volkan Demirel: 'Ayrılma kararını dün aldım ama takımı yalnız bırakmamak adına açıklamadım'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçı sonrası görevinden ayrıldığını duyurdu. Ayrılış sebebini herkesin anlayamayacağını belirten Demirel, takımı yalnız bırakmamak adına bu kararı önceden açıkladığını ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından, "Ben çok mutlu bir şekilde bugün ayrılıyorum. Neden ayrıldığımı kimse düşünemez. Çünkü ben kendim olarak bu kararı aldım. Daha doğrusu dün almıştım ama takımı yalnız bırakmamak adına açıklamadım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden ayrıldığını açıkladı. Demirel, "Hakikaten belki bu sezonun en önemli maçıydı ve bugün çıkıp çok güzel bir oyunla maçı kazandık. Ben çok mutlu bir şekilde bugün ayrılıyorum. Neden ayrıldığımı kimse düşünemez. Çünkü ben kendim olarak bu kararı aldım. Daha doğrusu dün almıştım ama takımı yalnız bırakmamak adına açıklamadım. Bugün onlar da hiçbir şey hissetmeden sahaya çıktılar, çok güzel mücadele yaptılar. İçeride bana kızdılar haklı olarak ama bu kendi adıma alınmış bir karardır. O yüzden hepinize de teşekkür ediyorum. Ben büyük bir Gençlerbirliği taraftarı oldum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.