Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı

Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
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Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin gündemine dair yorumlarda bulundu. Volkan Demirel, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye zarar verdiğini söyleyerek, ''Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin 4-2'lik bir mağlubiyet almaması gerekiyor. Mourinho, Fenerbahçe'ye zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Hatayspor'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'nin gündemini yorumlayarak Jose Mourinho'yu eleştirdi.

''ERTUĞRUL'U SUÇLU BULMUYORUM''

Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Volkan Demirel, ''Ben Ertuğrul'da suç bulmuyorum. Bu genç kaleciler hataları yapacak. Kalecilik yiye yiye olur. Bu maçta Ertuğrul'un oynaması problem. Ertuğrul'la problemim yok. Ertuğrul'u kim oynatırsa problem onda. Bence Ertuğrul oynayacağını bilmiyordu bile.'' dedi.

''MOURINHO FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYOR''

Fenerbahçe'nin rakibine hiçbir şartta 4-2 kaybetmemesini söyleyen Demirel, Mourinho'yu eleştirerek, "Avrupa şampiyonu olan basketbol takımının mutluluğu, Hatayspor maçıyla biraz gölgede kaldı. Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin 4-2'lik bir mağlubiyet almaması gerekiyor. Mourinho, Fenerbahçe'ye zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

''İSTİFA ETMESİ LAZIM''

Mourinho ile gelecek sezona başlanmaması gerektiğini dile getiren genç hoca, "Mourinho'nun kendi istifa etmesi lazım. Birisiyle işe başlarken vaatlerde bulunuyorsunuz zaten. Ayrılırken insanların karakterlerin ne tarz bir durumda olduğunu görüyorsunuz. Fenerbahçe gelecek sezona Mourinho ile başlayamaz." yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Gereksiz yorumların hiç bir anlamı yok yabancı teknik direktörler kovulmak için bilerek hata yaparlar çünkü hiç bir şey yapmadan dünyanın parasını götürürler bizimkiler koyun gibi seyreder bu ilk değil

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