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Volkan Demirel: Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem

Volkan Demirel: Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, beIN Sports'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem" diyen Demirel, "Bana biri gelse 'bu göreve gelir misin' dese 'şu an gelemem' derim. Hazır değilim diyemem ama doğru zaman önemli" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'nın yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel, beIN Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE VE G.SARAY GİBİSİ YOK"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ekonomik gücünün fazla olduğunu söyleyen Demirel, "Süper Lig'de rekabetin artması için finansal güç lazım. Finansal güçte de Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışacak Türkiye'de bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmeliyiz" dedi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELSE GİTMEM"

Fenerbahçe ve milli takımı çalıştırmak istediğini söyleyen Volkan Demirel, "A Milli Takım benim için bir hedef, Fenerbahçe benim için bir hedef ama şu an için orada olmak benim için çok erken. Bana biri gelse 'bu göreve gelir misin' dese 'şu an gelemem' derim. Hazır değilim diyemem ama doğru zaman önemli" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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