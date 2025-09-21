Volkan Demirel, Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Oy Kullandı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemini gerçekleştirdi. Kongre üyeleri, Demirel'e yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından, Teknik Direktör Volkan Demirel, başkanlık seçiminde oy kullanmak için stadyuma geldi.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi devam ediyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda kongre üyeleri oylarını kullanmayı sürdürüyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Teknik Direktör Volkan Demirel de oyunu kullandı. Demirel, oyunu kullandıktan sonra stattan ayrıldı.
Volkan Demirel'e kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor