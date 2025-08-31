Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken Volkan Demirel'den sürpriz bir açıklama geldi. Fenerbahçe'de sadece bir ismin yardımcılığını yapabileceğini açıklayan Volkan Demirel, ''En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam!'' dedi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adaylarından biri olarak ismi geçen Volkan Demirel, bu konu hakkında açıklama yaptı.

''HİÇBİR YÖNETİCİ BENİMLE TEMASA GEÇMEDİ''

Volkan Demirel, Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle temasa geçmediğini söyleyerek, "Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim. Fenerbahçe'den hiçbir yönetici benimle temasa geçmedi." dedi.

''YANINDA OLMAYA HAZIRIM''

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine gelmemesini eleştiren Volkan Demirel "En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık." ifadelerini kullandı.

''YERLİ BİR İSİM''

Yerli bir ismin Fenerbahçe teknik direktörü olması gerektiğini söyleyen genç teknik adam, "Bence yerli bir isim gelmesi lazım. Jose Mourinho geldi ve olmadı! Daha ötesi mi var? İsmail Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Üç kere geldi ve gitti. Yine seçim var, sonra yine gidecek mi? Bunu kabul ederek mi geliyor?" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
