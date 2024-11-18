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Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak sözler

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, yaklaşan Galatasaray maçı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılardan puan veya puanlar almak istediklerini belirten Demirel, "Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. Galatasaray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"PUAN VE PUANLAR ALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Demirel, Galatasaray'la oynanacak maç öncesinde "Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi, konumu belli. Puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

TRT Spor'a konuşan Demirel, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak. Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. Galatasaray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYASİN EKER:

ÇAK GEÇ VOLKANIM

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıOsman YILDIRIM:

Çok konuşulacak sözler derken???

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

aktif futbolu bırakınca sevmeye başladım bu adamı. gayet aklı başında demeç verdi adam.(eskiden ayı derdik artık adam diyoruz.)

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