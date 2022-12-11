Bu sözler çok konuşulur! Volkan Demirel'den tartışma başlatacak alkol çıkışı

Hatayspor'un hocası Volkan Demirel'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Demirel oyunculara karşı katı kurallarının olmadığını belirtirken buna çarpıcı bir örnek verdi. Demirel, "Oyuncum benim kampımda da bir kadeh içebilir. Bir kadehten kimse sarhoş olmaz" dedi.

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, yaptığı açıklamalarla gündemi salladı. Tivibu Spor'a konuşan Demirel'in oyuncuların içki içmesiyle ilgili kullandığı sözler hayli dikkat çekti.

"BEN SAVUNMA ÇALIŞTIRIYORUM"

Kendi oyun tarzının fiziksel çalışmaya dayandığını ifade eden Demirel, "Ben biraz daha fizik ve savunma çalıştırıyorum şu anda. Çünkü kadromuz buna uygun. Belki oyuncularımızın pek hoşuna gitmiyor ancak doğru olan bu. Geriden oyun kurmaya kalkıp çok fazla gol yiyorsam o sistemi tercih etmem" dedi.

"YABANCI SERBEST BIRAKILMALI"

Yabancı kuralının serbest olması gerektiğini vurgulayan Demirel, "Yabancı sayısının serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Planlama ile ilgili bir şey. Siz bir şeyi bir sayıda tutarsanız, insanlar o sayıyı tutturabilmek için uğraşıyor. Sayılarla kısıtlamak yerine herkesin kendi yorganına göre ayağını uzatması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BİR KADEH İÇEBİLİR"

Kendisinin katı kuralları olmadığını belirten Demirel'in alkolle ilgili yaptığı çıkış ise hayli dikkat çekti. Alkol konusuyla ilgili Demirel, "Futbolcu Volkan olarak şu anki hoca halimle çalışmak isterdim. Çünkü takımlarımda rahatlık var. Kimseye hiçbir şey dayatmıyorum. Oyuncu normal hayatında bir kadeh birasını veya şarabını içebiliyorsa benim kampımda da içebilir. Bir kadehten kimse sarhoş olmaz. Benim takımlarımda rahatlık var. Mesela burada kamptayız 10 gündür, şu saatte yatın, şu saatte kalkın. Çevre otellere eşini getirenler de var. Normal yaşantısını burada yaşatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.