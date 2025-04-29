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Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın

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Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve teknik direktörü Volkan Demirel, Acun Ilıcalı'nın transfer politikalarını eleştirdi. Demirel, 'Elimizde Dzeko, Nesyri ve Cenk Tosun varken Osimhen'i nereye koyacağız?' diyen yöneticiye bir daha transfer sormasınlar dedi.

Teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin son durumunu değerlendirdi. Asist Analiz'e konuşan Demirel, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Victor Osimhen sözlerinin hatırlatılması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR DAHA TRANSFER SORMASINLAR"

Osimhen'le ilgili konuşan Demirel, "Osimhen, şans transferi olarak geldi. Bu Fenerbahçe'ye sunulmuş diye duydum..." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk haftalarında Acun Ilıcalı'nın Osimhen sözleri hatırlatılan Volkan Demirel, "Elimizde Dzeko, Nesyri ve Cenk Tosun varken Osimhen'i nereye koyacağız?' diyen yöneticiye bir daha transfer sormasınlar" dedi.

Demirel, "Osimhen'in gidip gitmeyeceği Galatasaray'da durumları çok değiştirir. Osimhen gibi bir oyuncu bir daha gelmez. Bulamazsın. Osimhen'in gidişi ya da kalışı Galatasaray'ın gelecek sezondaki planlamasında çok önemli."

"Ali Başkan, tüm seçenekleri kapattı. Ama dedikleri gibi seneye şampiyonluğa kesin gözüyle bakması gerekiyor. Ona göre transferler, ona göre planlama bugünden itibaren yapılması gerek" dedi.

Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımurat özkan:

osimhen şenerpahçeye gelmez Ali koç paşkan şenerpahçe Şampiyon ali veli 4950 :))))

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

Volkan sende hikayesin, ali koç için seneye kesin şampiyonluk demesi lazım diyon, ya adam 7 yıldır, her yıl şampiyonuz diyor, senin aklın başında mı volkan, yoksa ostoroboza mı girdin

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

Komedibahce

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Adnan oktarın devşirmesi kimdi Ulan hala adam yerine koyuluyor izleniyor yuuuhhhh

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