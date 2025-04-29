Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın

Teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin son durumunu değerlendirdi. Asist Analiz'e konuşan Demirel, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Victor Osimhen sözlerinin hatırlatılması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR DAHA TRANSFER SORMASINLAR"

Osimhen'le ilgili konuşan Demirel, "Osimhen, şans transferi olarak geldi. Bu Fenerbahçe'ye sunulmuş diye duydum..." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk haftalarında Acun Ilıcalı'nın Osimhen sözleri hatırlatılan Volkan Demirel, "Elimizde Dzeko, Nesyri ve Cenk Tosun varken Osimhen'i nereye koyacağız?' diyen yöneticiye bir daha transfer sormasınlar" dedi.

Demirel, "Osimhen'in gidip gitmeyeceği Galatasaray'da durumları çok değiştirir. Osimhen gibi bir oyuncu bir daha gelmez. Bulamazsın. Osimhen'in gidişi ya da kalışı Galatasaray'ın gelecek sezondaki planlamasında çok önemli."

"Ali Başkan, tüm seçenekleri kapattı. Ama dedikleri gibi seneye şampiyonluğa kesin gözüyle bakması gerekiyor. Ona göre transferler, ona göre planlama bugünden itibaren yapılması gerek" dedi.